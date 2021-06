A sujidade ou o cabelo podem ficar presos sob a escova do aspirador sem fios Philips PowerPro Duo e PowerPro Aqua. Isto pode fazer com que a escova rotativa fique presa.



Para resolver este problema, siga os passos abaixo para limpar a escova do aspirador sem fios:



1. Desligue o aparelho e retire o filtro clicando no botão do filtro

2. Retire o filtro de espuma

3. Limpe o filtro de espuma sob água canalizada

4. Deixe o filtro secar durante 24 horas antes de o colocar novamente no aparelho