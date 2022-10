Acessórios de lâmpadas LED para faróis



Quase todos os modelos de automóveis têm um tipo de casquilho diferente para lâmpadas de halogéneo. Ao substituir as suas lâmpadas de halogéneo por iluminação LED, poderá necessitar de um anel de ligação e um CANbus para fixar as lâmpadas LED no farol e superar os desafios, como luzes com intermitência ou intensidade reduzida.