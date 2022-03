As lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra revolucionam o visual do automóvel com até 4200 kelvins* de luz branca nítida. As lâmpadas WhiteVision ultra são as luzes homologadas mais brancas da Philips, concebidas para condutores que procuram uma melhoria branca brilhante. Estas lâmpadas proporcionam um visual deslumbrante no refletor do farol para proporcionar um estilo de luz branca inigualável.