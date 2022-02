Temperatura da cor de até 5000 kelvins



Com uma temperatura de cor de até 5000 kelvins, as lâmpadas para faróis Philips Xenon WhiteVision gen2 são a escolha perfeita para os condutores que pretendem faróis com uma luz branca e cristalina. Com a mesma temperatura de cor das lâmpadas LED, as Xenon WhiteVision gen2 são a melhor atualização para os seus faróis de xénon, com um feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão. Em vez de se esforçar para ver a estrada à sua frente, desfrutará de uma condução mais segura e mais emocionante. Com os produtos de iluminação automóvel da Philips, poderá finalmente conduzir à noite com mais confiança.