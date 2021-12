Como acordar cedo no inverno – truques e dicas

A melatonina é a hormona do corpo que regula os nossos ciclos de vigília e sono. Uma vez que os níveis de melatonina aumentam quando estamos rodeados de escuridão, esta hormona prepara-nos para fazermos a transição para as várias fases do sono. Durante o verão, por exemplo, assim que desligamos o alarme, o sol muito provavelmente já se levantou. Por isso, sentimo-nos com energia e a postos para começar o nosso dia. Ao contrário do que acontece no inverno, quando a maioria de nós acorda, continua a estar bastante escuro lá fora. Assim, níveis elevados de produção de melatonina no nosso corpo durante o inverno podem influenciar o nosso ciclo de 24 horas, que regula a forma como funcionamos, o que resulta muitas vezes em dificuldade de acordar.1