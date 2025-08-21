Termos de pesquisa

    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Descubra mais

    Concebido para criadores. Calibrado para a perfeição.

     
    Descubra o poder da clareza 5K: o seu ecrã chapado com conectividade Thunderbolt™ 4 perfeita, Calman Ready para cores calibradas e precisão ao nível do estúdio.

    Precisão aperfeiçoada

    Motor visual para o estúdio criativo moderno


    Para os profissionais que exigem mais do que apenas pixéis,o Philips Brilliance 27E3U7903 oferece uma resolução 5K com218 PPI para detalhes ultrafinos, cores realistas e compatibilidadeperfeita com o fluxo de trabalho.

    visualization for 4k vs 5k

    Não importa se está a editar uma longa-metragem, a criar recursos 3D ou a projetar visuais de alta fidelidade: cada matiz e enquadramento são renderizados exatamente como imaginou.

    • Resolução 5120 x 2880 5K UHD
    • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Precisão de cores Delta E <2
    • Certificação HDR600

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Concebido com os criadores em mente

    Cada pixel, cada detalhe como deveria ser


    De coloristas a animadores, de produtores musicais a designers de jogos, o Philips Brilliance adapta-se a qualquer fluxo de trabalho com precisão e estilo. O elegante vidro frontal antirreflexo garante uma visualização confortável em qualquer iluminação. E o design limpo e minimalista combina na perfeição com ambientes criativos.s.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Cineastas e editores
    de vídeo

     
    HDR600, Calman Ready, precisão de fotogramas

     

    Designers
    gráficos

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, clareza anti-reflexo

     

    Animadores e designers
    de jogos

     
    Detalhes 5K, KVM inteligente, velocidade de Thunderbolt 4

     

    Fotógrafos e
    Coloristas

     
    Display-P3/AdobeRGB, calibrado de fábrica, fidelidade de pixéis perfeita

     

    Desempenho, encaixado e entregue

    Thunderbolt™ 4. Docking completo. Sem sujidade.


    Apenas um cabo. Possibilidades infinitas. O Philips Brilliance é mais do que um ecrã — é o centro da sua configuração criativa. Com Thunderbolt™ 4 entradas/saídas, encadeamento em série e funcionalidade de encaixe completa, o seu estúdio fica mais limpo, rápido e potente.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    A sua configuração simplificada

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Sempre enfocado

    Webcam que trabalha tão arduamente quanto você


    A webcam de 5 MP com enquadramento automático mantém-nonítido e centrado — independentemente da forma como se move. É a combinação perfeita para os criadores híbridos que procuram equilibrar a colaboração e o foco profundo.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Feito para inspirar


    Design minimalista. Impacto máximo.

    Inspirado nos estúdios criativos modernos, o monitor Philips Brilliance traz sofisticação ao seu espaço. Linhas limpas, estética moderna e engenharia propositada criam um ambiente no qual vai adorar trabalhar.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Pronto para criar?

     
    Potencialize o seu estúdio com Philips Brilliance

    Descubra mais

