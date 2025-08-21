Termos de pesquisa
Para os profissionais que exigem mais do que apenas pixéis,o Philips Brilliance 27E3U7903 oferece uma resolução 5K com218 PPI para detalhes ultrafinos, cores realistas e compatibilidadeperfeita com o fluxo de trabalho.
Não importa se está a editar uma longa-metragem, a criar recursos 3D ou a projetar visuais de alta fidelidade: cada matiz e enquadramento são renderizados exatamente como imaginou.
De coloristas a animadores, de produtores musicais a designers de jogos, o Philips Brilliance adapta-se a qualquer fluxo de trabalho com precisão e estilo. O elegante vidro frontal antirreflexo garante uma visualização confortável em qualquer iluminação. E o design limpo e minimalista combina na perfeição com ambientes criativos.s.
Cineastas e editores
de vídeo
Designers
gráficos
Animadores e designers
de jogos
Fotógrafos e
Coloristas
Apenas um cabo. Possibilidades infinitas. O Philips Brilliance é mais do que um ecrã — é o centro da sua configuração criativa. Com Thunderbolt™ 4 entradas/saídas, encadeamento em série e funcionalidade de encaixe completa, o seu estúdio fica mais limpo, rápido e potente.
A webcam de 5 MP com enquadramento automático mantém-nonítido e centrado — independentemente da forma como se move. É a combinação perfeita para os criadores híbridos que procuram equilibrar a colaboração e o foco profundo.
