A nossa garantia OLED e QD OLED de três anos

Os monitores OLED e QD OLED da Philips são abrangidos por uma garantia de três anos de fábrica que inclui uma cobertura de queima de OLED e QD OLED*. No sentido de lhe proporcionar um nível adicional de segurança, incluímos algumas diretrizes de cuidados básicos para cada produto OLED e QD OLED aplicável. Poderá encontrar essas diretrizes nos documentos “Special Care for OLED Monitors” (“Cuidados especiais para monitores OLED”) e “Special Care for QD OLED Monitors” (“Cuidados especiais para monitores QD OLED”), localizados na secção Manuals (Manuais) e Documentation (Documentação) da página de assistência da Philips para o produto correspondente. * Sujeito aos termos da garantia da Philips. A cobertura de queima para o OLED e o QD OLED está sujeita ao cumprimento das diretrizes constantes nos documentos “Special Care for OLED Monitors” e “Special Care for QD OLED Monitors” específicos de cada modelo. Válido apenas na região da UE.