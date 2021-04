Aconselhamo-lo a anotar previamente o número de referência e o número de série corretos do seu aspirador Philips.

Estas informações sobre o número do modelo e o número de série podem ser encontradas numa placa. Dependendo do modelo, a placa de identificação encontra-se na parte inferior do seu aspirador Philips, sob o recipiente do pó, na parte posterior do aspirador portátil ou por trás do depósito de água do dispositivo (por exemplo, ver as imagens abaixo).

– Na maioria das vezes, o número do modelo encontra-se no canto superior esquerdo. Começa com as letras FC seguidas de quatro dígitos. Por exemplo: FC7080/xx.

– O número de série encontra-se no canto inferior direito e é composto por quatro dígitos: os primeiros dois dígitos indicam o ano, os segundos dois dígitos indicam o número da semana. Por exemplo: 1850, 1734. Em alguns casos, é impresso “S/N” antes do número de série.