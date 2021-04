• Filtro de proteção do motor: O filtro de proteção do motor está localizado atrás do saco para o pó. Se retirar o suporte do saco para o pó com o saco para o pó, verá o filtro de proteção do motor. Este filtro tem de ser substituído uma vez por ano. Não pode ser lavado.

Limpar o filtro em aspiradores sem saco

Se o seu aspirador Philips for um modelo sem saco, leia aqui como limpar o filtro de proteção do motor: O filtro de proteção do motor está normalmente localizado dentro ou atrás do recipiente para o pó. Consulte as imagens abaixo para obter alguns exemplos.



Este filtro é composto por duas peças diferentes: A) uma peça revestida (designada filtro HEPA/EPA ou antialérgico) e B) uma peça de espuma:

A) A peça plissada (filtro EPA/HEPA ou antialérgico) não pode ser lavada. Pode limpá-la batendo-lhe sobre um recipiente ou escovando-a.

B) A peça de espuma pode ser lavada com água. Tem de estar totalmente seca antes de a colocar de volta no aspirador.