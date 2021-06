O Philips Lumea não se destina a todas as pessoas. Leia e tenha em consideração as informações incluídas nos capítulos “Contraindicações” e “Avisos” do manual do utilizador para determinar se pode utilizar este dispositivo.

Tenha em atenção que esta lista não é exaustiva. Se ainda tiver dúvidas sobre se pode ou não utilizar o Philips Lumea, consulte o seu médico.