Para manter o melhor desempenho da sua máquina de barbear Philips, é importante substituir regularmente as cabeças de corte. Consoante o modelo da sua máquina de barbear, esta pode exibir o símbolo da cabeça de corte intermitente ou emitir um sinal sonoro como lembrete para substituir as cabeças de corte. A maioria dos modelos de máquinas de barbear requer a substituição das cabeças de corte a cada dois anos. Para obter instruções sobre como substituir as cabeças de corte da sua máquina de barbear, consulte o manual do utilizador. Nota: Depois de substituir as cabeças de corte, é necessário reiniciar a máquina de barbear, premindo o botão ligar/desligar durante alguns segundos.

Símbolo de banheira e torneira

Se a sua máquina de barbear Philips apresentar um símbolo de chuveiro ou banheira na parte posterior, significa que esta é à prova de água e pode ser utilizada com segurança no duche ou no banho.



A apresentação do símbolo de uma torneira na parte posterior da máquina de barbear Philips significa que esta é lavável e pode ser limpa com água. No entanto, não significa que pode usá-la no duche ou no banho.



O símbolo de uma torneira com uma cruz por cima significa que a máquina de barbear não é lavável e deve ser limpa sem água.