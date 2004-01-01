Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    Assistência Philips

    Que dispositivos são compatíveis com as aplicações Sonicare/Sonicare For Kids?

    Publicado em 21 de maio de 2025

    aplicação Philips Sonicare está disponível na maioria dos smartphones, desde que o sistema operativo (SO) cumpra os requisitos mínimos indicados abaixo.

    Android: Android 12 e superior
    Apple: iOS 17 e superior

    A aplicação Philips Sonicare for Kids está disponível na maioria dos smartphones e tablets, desde que o sistema operativo (SO) cumpra os requisitos mínimos indicados abaixo. 

    Android: Android 8 e superior
    Apple: iOS 12 e superior 

    Os dispositivos desbloqueados por rooting ou jailbreak não são suportados em nenhuma das aplicações. Nem os dispositivos da marca Huawei, independentemente do seu sistema operativo.

    Pode transferir as aplicações na Google Play Store ou na Apple iOS Store. 

     

     

     

     

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7410/02 , HX7429/03 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9911/89 , HX9917/88 , HX9911/79 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/43 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX9944/13 , HX9914/54 , HX9914/61 , HX9914/57 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/55 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9911/13 , HX9913/13 , HX9913/03 , HX9911/03 , HX9691/02 , HX9681/01 , HX9661/02 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9601/03 , HX9631/16 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9903/03 , HX9924/03 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

    Perguntas frequentes

    Procura outra coisa?

    Descubra todas as opções de assistência Philips

    Página inicial de assistência

    Perguntas mais frequentes

    Termos e Condições
    Procurar pedido
    Entre em contato connosco
    Livro de Reclamações
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

    Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.