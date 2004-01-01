A aplicação Philips Sonicare está disponível na maioria dos smartphones, desde que o sistema operativo (SO) cumpra os requisitos mínimos indicados abaixo.
Android: Android 12 e superior
Apple: iOS 17 e superior
A aplicação Philips Sonicare for Kids está disponível na maioria dos smartphones e tablets, desde que o sistema operativo (SO) cumpra os requisitos mínimos indicados abaixo.
Android: Android 8 e superior
Apple: iOS 12 e superior
Os dispositivos desbloqueados por rooting ou jailbreak não são suportados em nenhuma das aplicações. Nem os dispositivos da marca Huawei, independentemente do seu sistema operativo.
Pode transferir as aplicações na Google Play Store ou na Apple iOS Store.