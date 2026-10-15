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Assistência Philips

Que cabeça de escova se adapta à minha escova Sonicare?

Existem três tipos diferentes de cabeças de escova Sonicare. A cabeça de escova que se adapta à sua escova de dentes depende do seu modelo.  

  • A cabeça de escova de encaixe é a cabeça de escova padrão e adapta-se à maioria das nossas escovas de dentes recarregáveis Sonicare. 

  • Os nossos modelos Essence mais antigos têm uma cabeça de escova de aparafusar maior.
     

  • As cabeças da escova Philips One e Philips One for Kids apenas são compatíveis com a Philips One e Philips One for Kids. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX8312/14, HX9815/98, HX8312/11. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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