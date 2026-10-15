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Existem três tipos diferentes de cabeças de escova Sonicare. A cabeça de escova que se adapta à sua escova de dentes depende do seu modelo.
A cabeça de escova de encaixe é a cabeça de escova padrão e adapta-se à maioria das nossas escovas de dentes recarregáveis Sonicare.
Os nossos modelos Essence mais antigos têm uma cabeça de escova de aparafusar maior.
As cabeças da escova Philips One e Philips One for Kids apenas são compatíveis com a Philips One e Philips One for Kids.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX8312/14, HX9815/98, HX8312/11. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Que cabeça de escova se adapta à minha escova Sonicare?
Posso utilizar a escova Philips Sonicare no chuveiro?
Posso utilizar a escova de dentes Sonicare sem a aplicação?
Que dispositivos são compatíveis com as aplicações Sonicare/Sonicare For Kids?
Como utilizo os botões e o ecrã na DiamondClean de próxima geração 8000-9900?
Como posso navegar no menu principal da DiamondClean 8000-9900 de próxima geração?
Quais são os modos de escovagem da minha DiamondClean de próxima geração 8000-9900?
Como posso registar a minha escova de dentes Sonicare?
Como posso utilizar a escova de dentes Sonicare com aparelhos ortodônticos?
Como posso ativar o meu Feedback instantâneo: Funcionalidade de escovagem?
Como posso repor as predefinições de fábrica da Sonicare DiamondClean de próxima geração 8000-9900?
O que significam os ecrãs de feedback pós-escovagem: duração na DiamondClean de próxima geração 8000-9990?
Como carrego a Sonicare DiamondClean de próxima geração 8000-9900 utilizando o estojo de viagem?
Como altero as definições de intensidade na Sonicare DiamondClean de próxima geração 8000-9900?
Como verifico o estado da bateria na Sonicare DiamondClean de próxima geração 8000-9900?
Como posso escolher o Feedback instantâneo na minha DiamondClean de próxima geração?
Como altero os modos na Sonicare DiamondClean de próxima geração 8000-9900?
Como interpretar o feedback de pós-escovagem: pressão?
Como posso ver o feedback pós-escovagem na pega DiamondClean de próxima geração?
Como sei quando devo substituir a cabeça da escova na DiamondClean de próxima geração 8000–9900?
Como carrego a minha Sonicare DiamondClean de próxima geração 8000-9900?
Como posso configurar a DiamondClean 8000-9900 de próxima geração pela primeira vez e escolher o meu idioma?