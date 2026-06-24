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Pode limpar o filtro do seu aspirador Philips PowerPro Aqua da seguinte forma:
Veja o vídeo abaixo para saber como pode fazer isto:
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: FC6408/01 , FC6402/01 .
Como devo configurar o Philips PowerPro Aqua?
Como devo limpar o filtro do meu PowerPro Aqua?
Quando limpar/substituir o pano do meu aspirador sem cabo Philips
Posso adicionar líquido de limpeza de pavimentos ou água quente ao depósito do aspirador vertical Philips?
Os acessórios do meu aspirador Philips são compatíveis com outros modelos?