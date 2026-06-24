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Assistência Philips

Como devo limpar o filtro do meu PowerPro Aqua?

Pode limpar o filtro do seu aspirador Philips PowerPro Aqua da seguinte forma:

  1. Retire o filtro
  2. Lave-o cuidadosamente com água limpa
  3. Esprema-o para retirar o excesso de água
  4. Deixe-o secar durante 24 horas
  5. Volte a colocar o filtro no aspirador

Veja o vídeo abaixo para saber como pode fazer isto:

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: FC6408/01 , FC6402/01 .

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