Assistência Philips Como devo limpar o filtro do meu PowerPro Aqua?

Pode limpar o filtro do seu aspirador Philips PowerPro Aqua da seguinte forma:

Retire o filtro Lave-o cuidadosamente com água limpa Esprema-o para retirar o excesso de água Deixe-o secar durante 24 horas Volte a colocar o filtro no aspirador

Veja o vídeo abaixo para saber como pode fazer isto: