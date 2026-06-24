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Assistência Philips

Como devo configurar o Philips PowerPro Aqua?

Pode configurar o Philips PowerPro Aqua procedendo da seguinte forma:

  1. Retire o pino roscado
  2. Insira o tubo na estrutura principal
  3. Volte a inserir o pino roscado (e aperte-o com uma chave de fendas ou uma moeda)
  4. Introduza o cabo de alimentação
  5. Ligue-o à corrente elétrica
  6. Carregue o aspirador durante 5 horas

Veja o vídeo abaixo para saber como pode fazer isto:

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: FC6408/01 , FC6402/01 .

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