Assistência Philips Como devo configurar o Philips PowerPro Aqua?

Pode configurar o Philips PowerPro Aqua procedendo da seguinte forma:

Retire o pino roscado Insira o tubo na estrutura principal Volte a inserir o pino roscado (e aperte-o com uma chave de fendas ou uma moeda) Introduza o cabo de alimentação Ligue-o à corrente elétrica Carregue o aspirador durante 5 horas

Veja o vídeo abaixo para saber como pode fazer isto: