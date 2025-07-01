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Assistência Philips

Como posso eliminar a bateria da minha escova de dentes Sonicare 9900 Prestige de forma segura?

A bateria recarregável no interior da escova de dentes Sonicare 9900 Prestige não é substituível. Se quiser eliminar a sua escova de dentes Sonicare 9900 Prestige, um profissional qualificado pode retirar a bateria para a reciclar. Por razões de segurança, não recomendamos que tente retirar a bateria em casa. 

Pode encontrar instruções para profissionais qualificados sobre como remover a bateria integrada em segurança aqui.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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