Assistência Philips Como posso eliminar a bateria da minha escova de dentes Sonicare 9900 Prestige de forma segura?

A bateria recarregável no interior da escova de dentes Sonicare 9900 Prestige não é substituível. Se quiser eliminar a sua escova de dentes Sonicare 9900 Prestige, um profissional qualificado pode retirar a bateria para a reciclar. Por razões de segurança, não recomendamos que tente retirar a bateria em casa.



Pode encontrar instruções para profissionais qualificados sobre como remover a bateria integrada em segurança aqui.