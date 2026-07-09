Quando devo substituir a lâmina da minha Philips OneBlade?

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Verifique o indicador de desgaste na sua OneBlade para determinar quando deve substituir a lâmina. Quando o símbolo de substituição estiver claramente visível, está na altura de substituir a lâmina. Cada lâmina deve durar, em média, cerca de quatro meses, mas isto pode variar consoante a sua rotina.
Em alternativa, também pode monitorizar o estado da sua lâmina na aplicação Philips OneBlade.
Sugestão: As lâminas OneBlade Intimate podem diferir da orientação abaixo, uma vez que o protetor da pele pode impedir a visibilidade do símbolo de substituição. Cada lâmina foi concebida para durar cerca de quatro meses, mas isto varia consoante a sua rotina. Deve substituir a lâmina se notar uma diminuição do desempenho durante este período.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/20 , QP1924/24 , QP6652/61 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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