Assistência Philips Quando devo substituir a lâmina da minha Philips OneBlade?

Verifique o indicador de desgaste na sua OneBlade para determinar quando deve substituir a lâmina. Quando o símbolo de substituição estiver claramente visível, está na altura de substituir a lâmina. Cada lâmina deve durar, em média, cerca de quatro meses, mas isto pode variar consoante a sua rotina.



Em alternativa, também pode monitorizar o estado da sua lâmina na aplicação Philips OneBlade.

Sugestão: As lâminas OneBlade Intimate podem diferir da orientação abaixo, uma vez que o protetor da pele pode impedir a visibilidade do símbolo de substituição. Cada lâmina foi concebida para durar cerca de quatro meses, mas isto varia consoante a sua rotina. Deve substituir a lâmina se notar uma diminuição do desempenho durante este período.

Indicador de substituição A sua OneBlade está equipada com um indicador de desgaste das lâminas que irá tornar-se gradualmente visível. Um símbolo de seta aparece lentamente na lâmina à medida que a utiliza. Quando este símbolo (apresentado à direita na imagem abaixo) estiver claramente visível, está na altura de mudar a lâmina.



Para algumas lâminas mais antigas, uma barra verde (apresentada à esquerda na imagem abaixo) ficará visível em vez do símbolo da seta.



Por esse motivo, recomendamos que substitua a lâmina, pelo menos, uma vez a cada quatro meses.



Visite a nossa loja online para comprar lâminas novas para a sua OneBlade. Aplicação Philips OneBlade Para além de verificar o indicador de desgaste, pode monitorizar o estado da sua lâmina transferindo a aplicação Philips OneBlade. Com base na sua rotina, a aplicação informa-o quando está na altura de pensar em substituir a lâmina.