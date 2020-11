Philips Sonicare AirFloss



Existe uma forma mais fácil de limpar entre os dentes, graças ao Philips Sonicare AirFloss. Ao contrário do uso do fio dentário, com o Philips Sonicare AirFloss, poderá limpar entre os dentes sem mover muito o braço. É uma limpeza oral eficiente que não compromete a sua qualidade. Só precisa de enchê-lo com água o elixir, colocar a cabeça nas gengivas e remover a placa em apenas 30 segundos!