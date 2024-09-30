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Descontinuado
11005UE2X2
Tipo de lâmpada: HB3/HB4
Luz branca elegante de 6500 K
Design compacto para melhor ajuste
Compatíveis c/ a maioria dos automóveis
Número de lâmpadas: 2
Para um estilo moderno e topo de gama, personalize o seu automóvel com as lâmpadas para faróis LED Philips Ultinon Essential. Com uma temperatura de cor de até 6,500 kelvins, estas lâmpadas projetam uma luz branca moderna para que possa destacar-se sempre da multidão com um feixe elegante.
O desempenho ideal com uma durabilidade superior coloca as lâmpadas para faróis LED Philips Ultinon Essential na vanguarda da tecnologia LED. Graças ao mecanismo de dissipação de calor dupla, com ventoinha e dissipador de calor em alumínio com revestimento de anonização incorporados, estas lâmpadas LED para faróis dispersam o calor de forma mais eficaz e eficiente. Podem ter um desempenho com o nível de brilho mais elevado durante um período de tempo mais longo.
O LED Philips Ultinon Essential utiliza um design de lâmpada totalmente novo que integra o sistema eletrónico da caixa do controlador no corpo, disponibilizando mais espaço para as lâmpadas do farol e, consequentemente, permitindo uma instalação fácil. Desfrute da experiência plug-and-play: o design de peça única permite retirar facilmente o anel central de cima sem o desapertar. O LED Philips Ultinon Essential, com o seu design compacto, adapta-se a uma vasta gama de modelos de automóveis e pode ser facilmente instalado por mecânicos especializados.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis