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Descontinuado

Ultinon Essential LEDLâmpada para faróis

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3.8
| (256) Críticas
Destaque-se da multidão
O novíssimo LED Philips Ultinon Essential oferece a melhor relação qualidade/preço. Está disponível num design compacto multifunções com brilho potente, aspeto elegante, tecnologia de dissipação de calor dupla e compatibilidade com 12 V e 24 V.
Ver todos os benefícios

Iluminação LED elegante e fácil de instalar

Destaque-se da multidão

  • Tipo de lâmpada: H1

  • Luz branca elegante de 6500 K

  • Design compacto para melhor ajuste

  • Compatíveis c/ a maioria dos automóveis

  • Número de lâmpadas: 2

Desfrute de uma experiência elegante com luz branca

Desfrute de uma experiência elegante com luz branca

Para um estilo moderno e topo de gama, personalize o seu automóvel com as lâmpadas para faróis LED Philips Ultinon Essential. Com uma temperatura de cor de até 6,500 kelvins, estas lâmpadas projetam uma luz branca moderna para que possa destacar-se sempre da multidão com um feixe elegante.

Excelente arrefecimento através de uma dissipação de calor eficaz

Excelente arrefecimento através de uma dissipação de calor eficaz

O desempenho ideal com uma durabilidade superior coloca as lâmpadas para faróis LED Philips Ultinon Essential na vanguarda da tecnologia LED. Graças ao mecanismo de dissipação de calor dupla, com ventoinha e dissipador de calor em alumínio com revestimento de anonização incorporados, estas lâmpadas LED para faróis dispersam o calor de forma mais eficaz e eficiente. Podem ter um desempenho com o nível de brilho mais elevado durante um período de tempo mais longo.

Design compacto multifunções para instalação fácil

Design compacto multifunções para instalação fácil

O LED Philips Ultinon Essential utiliza um design de lâmpada totalmente novo que integra o sistema eletrónico da caixa do controlador no corpo, disponibilizando mais espaço para as lâmpadas do farol e, consequentemente, permitindo uma instalação fácil. Desfrute da experiência plug-and-play: o design de peça única permite retirar facilmente o anel central de cima sem o desapertar. O LED Philips Ultinon Essential, com o seu design compacto, adapta-se a uma vasta gama de modelos de automóveis e pode ser facilmente instalado por mecânicos especializados.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

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  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis