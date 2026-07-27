Excelente arrefecimento através de uma dissipação de calor eficaz

O desempenho ideal com uma durabilidade superior coloca as lâmpadas para faróis LED Philips Ultinon Essential na vanguarda da tecnologia LED. Graças ao mecanismo de dissipação de calor dupla, com ventoinha e dissipador de calor em alumínio com revestimento de anonização incorporados, estas lâmpadas LED para faróis dispersam o calor de forma mais eficaz e eficiente. Podem ter um desempenho com o nível de brilho mais elevado durante um período de tempo mais longo.