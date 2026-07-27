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Descontinuado
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Tipo de lâmpada: H8/H11/H16
Luz branca elegante de 6500 K
Design compacto para melhor ajuste
Compatíveis c/ a maioria dos automóveis
Número de lâmpadas: 2
Para um estilo moderno e topo de gama, personalize o seu automóvel com as lâmpadas para faróis LED Philips Ultinon Essential. Com uma temperatura de cor de até 6,500 kelvins, estas lâmpadas projetam uma luz branca moderna para que possa destacar-se sempre da multidão com um feixe elegante.
O desempenho ideal com uma durabilidade superior coloca as lâmpadas para faróis LED Philips Ultinon Essential na vanguarda da tecnologia LED. Graças ao mecanismo de dissipação de calor dupla, com ventoinha e dissipador de calor em alumínio com revestimento de anonização incorporados, estas lâmpadas LED para faróis dispersam o calor de forma mais eficaz e eficiente. Podem ter um desempenho com o nível de brilho mais elevado durante um período de tempo mais longo.
O LED Philips Ultinon Essential utiliza um design de lâmpada totalmente novo que integra o sistema eletrónico da caixa do controlador no corpo, disponibilizando mais espaço para as lâmpadas do farol e, consequentemente, permitindo uma instalação fácil. Desfrute da experiência plug-and-play: o design de peça única permite retirar facilmente o anel central de cima sem o desapertar. O LED Philips Ultinon Essential, com o seu design compacto, adapta-se a uma vasta gama de modelos de automóveis e pode ser facilmente instalado por mecânicos especializados.
Críticas
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis