Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
12342CVPBS2
Tipo de lâmpada: H4
Embalagem: 2
12 V, 60/55 W
Para descobrir qual lâmpada Philips ColorVision é compatível com o seu automóvel, vá a www.philips.com/automotive
A Philips ColorVision permite dar um toque personalizado de cor aos faróis do seu automóvel. Escolha entre azul, verde, amarelo ou roxo e personalize o seu automóvel.
As lâmpadas ColorVision cumprem todos os regulamentos CEE e são fornecidas com um cartão de certificação para comprovar que são legais para circulação rodoviária. Guarde-o sempre no seu automóvel.
4.3
de 5
4
Críticas
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
airvk
18/07/2014
Nederland
Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal
Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp