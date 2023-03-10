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Política de devolução de 30 dias
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Tipo de lâmpada: H4
12 V, 60/55 W
Visão até 30% superior
A melhor relação qualidade/preço
Número de lâmpadas: 1
As nossas soluções de iluminação produzem um feixe de luz preciso com a máxima potência. Produzimos de forma consistente as melhores e mais eficientes soluções de iluminação, pois sabemos que a nossa iluminação de alta qualidade pode algum dia salvar uma vida
A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução e as luzes são o primeiro e o único elemento do círculo de segurança que ajuda efectivamente a evitar acidentes. A Philips promove uma protecção de segurança activa para evitar acidentes ao aumentar a visibilidade geral e a iluminação da estrada.
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.
4.5
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Comprador verificado
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Pontos positivos
scherp en helder licht
Pontos negativos
geen
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srsasris
19/09/2011
Nederland
Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid
Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.
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efren5231
04/12/2013
España
calidad
Tengo las luces halogenas en mi coche y desde hace año y medio que no las cambio.antes las cambiaba cada dos por tres. Calidad y duración.
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