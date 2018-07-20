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Descontinuado
12342RVS2
Tipo de lâmpada: H4
Embalagem: 2
12 V, 60/55 W
Quando conduz à noite, precisa da melhor visibilidade possível. Quanto maior for a distância a que consegue ver claramente, mais rápido pode reagir a qualquer tipo de obstáculo na estrada. As lâmpadas Philips RacingVision reforçam a sua visibilidade com até 150% mais de brilho. Irá detectar obstáculos no seu caminho com maior antecedência do que com outras lâmpadas de halogéneo menos potentes. Assim, pode desfrutar de uma viagem mais segura e mais agradável.
Com luzes melhores e mais brilhantes assegurará um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamento optimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento cromado de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, as lâmpadas para faróis Philips RacingVision definem um novo padrão para a iluminação automóvel. Concebidas para desempenho e visibilidade, estas lâmpadas para faróis permitem uma experiência de condução mais descontraída, controlada e divertida.
Condutores desportivos esperam um maior desempenho dos seus automóveis. Proporcionando até 150% mais de brilho na estrada, as Philips RacingVision são homologadas para lhe proporcionar uma experiência divertida na estrada e em todo-o-terreno.
2.5
de 5
8
Críticas
farubel
20/07/2018
België
Philips RacingVision koplamp auto
super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed
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Esta avaliação foi feita para RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
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Weingaertner13
15/11/2016
Österreich
Comprador verificado
Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,
Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.
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Esta avaliação foi feita para RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
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chris38460
18/10/2016
France
Pas mieux que mes anciennes Philips
installées récemment et utilisées de nuit hier et aujourd'hui, les 150% de luminosité en plus ne sont pas au rendez vous. Aucune différence par rapport à mes anciennes Philips White Vision, si ce n'est une lumière moins blanche, un faisceau un poil plus large, quoi que ... je vais remettre les anciennes White vision car j'ai les même en code et en phare. Je comptais équiper aussi mes phares en Racing vision mais non, vu le prix, pas la peine
Esta avaliação foi feita para RacingVision 12342RVS2 Lampe pour éclairage avant
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