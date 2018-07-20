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  • Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente
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Descontinuado

RacingVisionLâmpada para faróis de automóveis

12342RVS2

2.5
| (8) Críticas
Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente
As lâmpadas para automóvel Philips RacingVision são a escolha perfeita para condutores apaixonados. Graças a um desempenho incrível com até 150% mais de luminosidade, conseguirá reagir mais rapidamente para uma experiência de condução mais segura e emocionante.
Ver todos os benefícios

Leve as suas luzes e a sua condução até ao limite

Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente

  • Tipo de lâmpada: H4

  • Embalagem: 2

  • 12 V, 60/55 W

Veja mais longe, reaja mais depressa com até 150% mais de brilho

Quando conduz à noite, precisa da melhor visibilidade possível. Quanto maior for a distância a que consegue ver claramente, mais rápido pode reagir a qualquer tipo de obstáculo na estrada. As lâmpadas Philips RacingVision reforçam a sua visibilidade com até 150% mais de brilho. Irá detectar obstáculos no seu caminho com maior antecedência do que com outras lâmpadas de halogéneo menos potentes. Assim, pode desfrutar de uma viagem mais segura e mais agradável.

Uma das lâmpadas mais brilhantes para um excelente desempenho de luz

Com luzes melhores e mais brilhantes assegurará um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamento optimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento cromado de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, as lâmpadas para faróis Philips RacingVision definem um novo padrão para a iluminação automóvel. Concebidas para desempenho e visibilidade, estas lâmpadas para faróis permitem uma experiência de condução mais descontraída, controlada e divertida.

Luz mais brilhante para condutores desportivos

Condutores desportivos esperam um maior desempenho dos seus automóveis. Proporcionando até 150% mais de brilho na estrada, as Philips RacingVision são homologadas para lhe proporcionar uma experiência divertida na estrada e em todo-o-terreno.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.5

de 5

8

Críticas

4
2

20/07/2018

België

België

Philips RacingVision koplamp auto

super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed

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Esta avaliação foi feita para RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

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15/11/2016

Österreich

Österreich

Comprador verificado

Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,

Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.

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Esta avaliação foi feita para RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

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18/10/2016

France

France

Pas mieux que mes anciennes Philips

installées récemment et utilisées de nuit hier et aujourd'hui, les 150% de luminosité en plus ne sont pas au rendez vous. Aucune différence par rapport à mes anciennes Philips White Vision, si ce n'est une lumière moins blanche, un faisceau un poil plus large, quoi que ... je vais remettre les anciennes White vision car j'ai les même en code et en phare. Je comptais équiper aussi mes phares en Racing vision mais non, vu le prix, pas la peine

Esta avaliação foi feita para RacingVision 12342RVS2 Lampe pour éclairage avant

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