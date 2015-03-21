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  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
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VisionPlusMaior segurança e conforto

12342VPB1

3.9
| (7) Críticas
Sinta-se em segurança, conduza em segurança
As lâmpadas VisionPlus para faróis da Philips proporcionam uma visão 60% superior, o que permite aos condutores ver mais longe, proporcionando uma maior segurança e conforto. Ao oferecer um elevado desempenho e uma óptima relação qualidade/preço, a VisionPlus é a escolha certa para os exigentes condutores actuais.
Ver todos os benefícios

Visão até 60% superior: reacções rápidas salvam vidas

Sinta-se em segurança, conduza em segurança

  • Tipo de lâmpada: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Visão até 60% superior

  • Lâmpada para automóvel ultra resistente

  • Número de lâmpadas: 1

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Substitua os dois faróis ao mesmo tempo para uma maior segurança

Substitua os dois faróis ao mesmo tempo para uma maior segurança

Recomenda-se vivamente a substituição por pares para um desempenho simétrico da luz

Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todo o tipo de funções

Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todo o tipo de funções

Qual a lâmpada de 12 V mais adequada para cada função? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas para automóveis: luz de máximos, luz de médios, luz dianteira de nevoeiro, indicador frontal, indicador lateral, indicador traseiro, luz de travagem, luz de marcha-atrás, luz traseira de nevoeiro, luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento e luzes interiores.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.9

de 5

7

Críticas

4
3
2

21/03/2015

España

España

La mejor H4 del mercado

No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.

Esta avaliação foi feita para VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad

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14/05/2012

United Kingdom

United Kingdom

AWESOME PRODUCT FOR CAR

ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................

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Esta avaliação foi feita para VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort

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16/02/2013

Nederland

Nederland

uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst

lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort

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