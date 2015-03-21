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12342VPB1
Tipo de lâmpada: H4
12 V, 60/55 W
Visão até 60% superior
Lâmpada para automóvel ultra resistente
Número de lâmpadas: 1
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.
Recomenda-se vivamente a substituição por pares para um desempenho simétrico da luz
Qual a lâmpada de 12 V mais adequada para cada função? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas para automóveis: luz de máximos, luz de médios, luz dianteira de nevoeiro, indicador frontal, indicador lateral, indicador traseiro, luz de travagem, luz de marcha-atrás, luz traseira de nevoeiro, luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento e luzes interiores.
3.9
de 5
7
Críticas
Raimon
21/03/2015
España
La mejor H4 del mercado
No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.
Esta avaliação foi feita para VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
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DILLU8786
14/05/2012
United Kingdom
AWESOME PRODUCT FOR CAR
ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort
Sim, recomendo este produto
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Jandejong
16/02/2013
Nederland
uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst
lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
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