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12362LLECOB1
Tipo de lâmpada: H11
12 V, 55 W
Longa duração, menos substituições
Lâmpada ultrarresistente
Número de lâmpadas: 1
Recomenda-se vivamente a substituição por pares para um desempenho simétrico da luz
Qual a lâmpada de 12 V mais adequada para cada função? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas para automóveis: luz de máximos, luz de médios, luz dianteira de nevoeiro, indicador frontal, indicador lateral, indicador traseiro, luz de travagem, luz de marcha-atrás, luz traseira de nevoeiro, luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento e luzes interiores.
Com a LongLife EcoVision da Philips, os condutores não precisam de se preocupar com a substituição dos faróis durante, no mínimo, 100 000 km.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30