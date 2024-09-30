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  • Sinta-se em segurança, conduza em segurança
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VisionUma visão melhorada

12362PRC1

3.8
| (256) Críticas
Sinta-se em segurança, conduza em segurança
Ao proporcionar uma visão 30% superior a uma lâmpada convencional para automóvel, as lâmpadas Vision para faróis asseguram um excelente desempenho do feixe de luz a um preço muito competitivo, com a qualidade do equipamento original para uma maior segurança e conforto.
Ver todos os benefícios

Visão até 30% superior, em comparação com uma lâmpada convencional

Sinta-se em segurança, conduza em segurança

  • Tipo de lâmpada: H11

  • 12 V, 55 W

  • Visão até 30% superior

  • A melhor relação qualidade/preço

  • Número de lâmpadas: 1

As lâmpadas Vision projectam feixes de luz mais longos do que as lâmpadas convencionais

As lâmpadas Vision projectam feixes de luz mais longos do que as lâmpadas convencionais

As nossas soluções de iluminação produzem um feixe de luz preciso com a máxima potência. Produzimos de forma consistente as melhores e mais eficientes soluções de iluminação, pois sabemos que a nossa iluminação de alta qualidade pode algum dia salvar uma vida

A segurança rodoviária começa com uma boa visibilidade dos outros automóveis e vice-versa

A segurança rodoviária começa com uma boa visibilidade dos outros automóveis e vice-versa

A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução e as luzes são o primeiro e o único elemento do círculo de segurança que ajuda efectivamente a evitar acidentes. A Philips promove uma protecção de segurança activa para evitar acidentes ao aumentar a visibilidade geral e a iluminação da estrada.

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2026-04-30

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