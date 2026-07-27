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LongLife EcoVisionDuração mais prolongada

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Conduza com cuidado
Está cansado de estar sempre a mudar as suas lâmpadas para faróis? Com uma vida útil superior à de uma lâmpada para automóvel, a LongLife EcoVision da Philips é perfeita para condutores que pretendam minimizar as tarefas de manutenção nos seus veículos.
Ver todos os benefícios

Vida útil mais longa, menos substituições

Conduza com cuidado

  • Tipo de lâmpada: PY21W

  • 12 V, 21 W

  • Longa duração, menos substituições

  • Lâmpada ultrarresistente

  • Número de lâmpadas: 10

Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Os produtos e serviços da Philips no setor automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips.

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Atualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Substitua os dois faróis ao mesmo tempo para uma maior segurança

Substitua os dois faróis ao mesmo tempo para uma maior segurança

Recomenda-se vivamente a substituição por pares para um desempenho simétrico da luz

Especificações técnicas

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