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LongLife EcoVisionDuração mais prolongada

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3.8
| (256) Críticas
Conduza com cuidado
As lâmpadas para faróis LongLife EcoVision da Philips duram muito mais do que as lâmpadas convencionais. Isto torna-as a escolha certa para condutores que pretendam minimizar as tarefas de manutenção nos seus veículos.
Ver todos os benefícios

Vida útil mais longa, menos substituições

Conduza com cuidado

  • Tipo de lâmpada: H18

  • 12 V, 65 W

  • Longa duração, menos substituições

  • Lâmpada ultrarresistente

  • Número de lâmpadas: 1

Sem necessidade de substituição durante até 1 100 horas

As lâmpadas Philips LongLife EcoVision duram até 1 100 horas graças aos materiais de alta qualidade e ao design de filamento robusto. Isto garante menos tempo a substituir lâmpadas gastas, minimizando a manutenção. A durabilidade das lâmpadas Philips LongLife EcoVision torna-as igualmente ideais para automóveis com lâmpadas de alta tensão.

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos Philips com qualidade do equipamento original são criados e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As LongLife EcoVision são compatíveis com os modelos de automóveis das principais marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Consulte o guia de seleção de produto para obter mais informações.

As lâmpadas para automóveis da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

O vidro de quartzo UV é mais forte do que vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas, humidade e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C e vidro 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com uma pressão mais elevada no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

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