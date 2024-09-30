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12644LLC1
Tipo de lâmpada: H19
12 V, 60/55 W
Longa duração, menos substituições
Lâmpada ultrarresistente
Número de lâmpadas: 1
As lâmpadas Philips LongLife EcoVision duram até 1500 horas graças aos materiais de alta qualidade e ao design de filamento robusto. Isto garante menos tempo a substituir lâmpadas gastas, minimizando a manutenção. A durabilidade das lâmpadas Philips LongLife EcoVision torna-as igualmente ideais para automóveis com lâmpadas de alta tensão.
As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos Philips com qualidade do equipamento original são criados e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As LongLife EcoVision são compatíveis com os modelos de automóveis das principais marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Consulte o guia de seleção de produto para obter mais informações.
O vidro de quartzo UV é mais forte do que vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas, humidade e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C e vidro 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com uma pressão mais elevada no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30