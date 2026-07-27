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  • Mais brilhantes. Mais brancas. Mais fortes.
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Descontinuado

X-tremeUltinon LEDlâmpada de nevoeiro para automóvel

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Mais brilhantes. Mais brancas. Mais fortes.
As luzes de nevoeiro Philips X-tremeUltinon LED incluem LED LUXEON de até 6500 K. A tecnologia patenteada SafeBeam projeta luz até 200% mais brilhante exatamente onde precisa. Com um design avançado AirFlux, foram concebidas para durar.
Ver todos os benefícios

Luzes de nevoeiro LED brancos brilhantes para uma aparência topo de gama

Mais brilhantes. Mais brancas. Mais fortes.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6500 K

  • Luz até 200% mais brilhante

  • Sistema automóvel avançado

Até 6500 K para uma luz branca cristalina

Até 6500 K para uma luz branca cristalina

Com uma temperatura de cor de 6500 kelvins, as luzes de nevoeiro LED Philips X-tremeUltinon, baseadas na tecnologia LUXEON de grau automóvel, produzem um feixe de luz branca brilhante semelhante à luz diurna. Com uma visão desimpedida, consegue detetar melhor os obstáculos e seguir uma linha de condução perfeita. E, uma vez que não precisa de forçar a visão para ver a estrada em frente, as luzes mais brilhantes proporcionam uma condução noturna mais confortável e emocionante.

Atualize os seus faróis e o seu estilo

Tal como os nossos olhos são o espelho da alma, os seus faróis dizem muito sobre o seu automóvel. Se pretender actualizar o seu estilo sem ter de comprar um carro novo, a actualização dos seus faróis é uma das formas mais inteligentes de gastar o seu dinheiro. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com as luzes de nevoeiro LED da Philips. Em vez de amarelo, obterá uma luz branca brilhante e moderna. Para obter aquele visual topo de gama, os condutores inteligentes optam pelo estilo superior das luzes de nevoeiro LED da Philips.

Potente luz brilhante, direccionada exactamente para onde mais precisa

Potente luz brilhante, direccionada exactamente para onde mais precisa

As melhores luzes para automóvel não são apenas aquelas que emitem a luz mais forte. Criar lâmpadas LED ainda mais brilhantes para automóveis é a tarefa mais fácil, mas a finalidade dessa luz extra é o que realmente importa. Uma luz brilhante não controlada não é ideal para a condução e pode causar um encandeamento perigoso. Equipadas com a tecnologia SafeBeam, as luzes de nevoeiro LED da Philips direcionam a luz para onde mais precisa. O padrão de feixe uniforme e preciso foi concebido de acordo com os regulamentos de segurança rodoviária para os faróis de halogénio. Com um controlo mais preciso da luz, consegue uma maior visibilidade, o que o torna num melhor e mais seguro condutor noturno.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.