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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Tipo de lâmpada: H7
Embalagem: 2
12 V, 55 W
Graças a um revestimento especial nas lâmpadas, a Philips ColorVision adiciona um toque de cor que cumpre o regulamento europeu. Assim pode personalizar o seu veículo e continuar a projectar luz branca segura.
Para descobrir qual lâmpada Philips ColorVision é compatível com o seu automóvel, vá a www.philips.com/automotive
A Philips ColorVision permite dar um toque personalizado de cor aos faróis do seu automóvel. Escolha entre azul, verde, amarelo ou roxo e personalize o seu automóvel.
3.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
gepa6
30/10/2013
Deutschland
bedingt zu empfehlen
Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer
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