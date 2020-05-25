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Descontinuado
12972RVS2
Tipo de lâmpada: H7
Embalagem: 2
12 V, 55 W
Quando conduz à noite, precisa da melhor visibilidade possível. Quanto maior for a distância a que consegue ver claramente, mais rápido pode reagir a qualquer tipo de obstáculo na estrada. As lâmpadas Philips RacingVision reforçam a sua visibilidade com até 150% mais de brilho. Irá detectar obstáculos no seu caminho com maior antecedência do que com outras lâmpadas de halogéneo menos potentes. Assim, pode desfrutar de uma viagem mais segura e mais agradável.
Com luzes melhores e mais brilhantes assegurará um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamento optimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento cromado de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, as lâmpadas para faróis Philips RacingVision definem um novo padrão para a iluminação automóvel. Concebidas para desempenho e visibilidade, estas lâmpadas para faróis permitem uma experiência de condução mais descontraída, controlada e divertida.
Condutores desportivos esperam um maior desempenho dos seus automóveis. Proporcionando até 150% mais de brilho na estrada, as Philips RacingVision são homologadas para lhe proporcionar uma experiência divertida na estrada e em todo-o-terreno.
2.6
de 5
8
Críticas
25/05/2020
Nederland
Comprador verificado
Helder mooi licht.
De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.
Pontos positivos
Helder wit licht
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
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AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Boa luz
Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis
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Pchelatruite
19/01/2021
France
Comprador verificado
Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent
J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer
Pontos positivos
Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule
Pontos negativos
Durée de vie limite
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Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
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