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  • Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente
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Descontinuado

RacingVisionLâmpada para faróis de automóveis

12972RVS2

2.6
| (8) Críticas
Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente
As lâmpadas para automóvel Philips RacingVision são a escolha perfeita para condutores apaixonados. Graças a um desempenho incrível com até 150% mais de luminosidade, conseguirá reagir mais rapidamente para uma experiência de condução mais segura e emocionante.
Ver todos os benefícios

Leve as suas luzes e a sua condução até ao limite

Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal mais resistente

  • Tipo de lâmpada: H7

  • Embalagem: 2

  • 12 V, 55 W

Veja mais longe, reaja mais depressa com até 150% mais de brilho

Quando conduz à noite, precisa da melhor visibilidade possível. Quanto maior for a distância a que consegue ver claramente, mais rápido pode reagir a qualquer tipo de obstáculo na estrada. As lâmpadas Philips RacingVision reforçam a sua visibilidade com até 150% mais de brilho. Irá detectar obstáculos no seu caminho com maior antecedência do que com outras lâmpadas de halogéneo menos potentes. Assim, pode desfrutar de uma viagem mais segura e mais agradável.

Uma das lâmpadas mais brilhantes para um excelente desempenho de luz

Com luzes melhores e mais brilhantes assegurará um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamento optimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento cromado de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, as lâmpadas para faróis Philips RacingVision definem um novo padrão para a iluminação automóvel. Concebidas para desempenho e visibilidade, estas lâmpadas para faróis permitem uma experiência de condução mais descontraída, controlada e divertida.

Luz mais brilhante para condutores desportivos

Condutores desportivos esperam um maior desempenho dos seus automóveis. Proporcionando até 150% mais de brilho na estrada, as Philips RacingVision são homologadas para lhe proporcionar uma experiência divertida na estrada e em todo-o-terreno.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.6

de 5

8

Críticas

3

25/05/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Helder mooi licht.

De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.

Pontos positivos

Helder wit licht

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

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28/05/2018

Portugal

Portugal

Boa luz

Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision

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Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

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19/01/2021

France

France

Comprador verificado

Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent

J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer

Pontos positivos

Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule

Pontos negativos

Durée de vie limite

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Esta avaliação foi feita para RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

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