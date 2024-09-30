Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
12972VPS2
Sinta-se em segurança, conduza em segurança
As lâmpadas VisionPlus para faróis da Philips proporcionam uma visão 60% superior, o que permite aos condutores ver mais longe, proporcionando uma maior segurança e conforto. Ao oferecer um elevado desempenho e uma óptima relação qualidade/preço, a VisionPlus é a escolha certa para os exigentes condutores actuais.
Tipo de lâmpada: H7
12 V, 55 W
Visão até 60% superior
Número de lâmpadas: 2
Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.
Recomenda-se vivamente a substituição por pares para um desempenho simétrico da luz
Qual a lâmpada de 12 V mais adequada para cada função? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas para automóveis: luz de máximos, luz de médios, luz dianteira de nevoeiro, indicador frontal, indicador lateral, indicador traseiro, luz de travagem, luz de marcha-atrás, luz traseira de nevoeiro, luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento e luzes interiores.
3.8
de 5
296
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Data de utilização 2024-08-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Data de utilização 2024-08-30
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Data de utilização 2026-04-30