Ecrã SmoothTouch para respostas fluidas e naturais ao toque

Este ecrã Philips utiliza tecnologia tátil de 10 pontos capacitiva projetada para oferecer uma resposta fluida. Pode utilizar as novas capacidades de aplicações com tecnologia tátil e dar nova vida às aplicações mais antigas. Escreva com 10 dedos ou jogue títulos interativos divertidos com os seus amigos. Colabore interactivamente com colegas no trabalho ou na escola e aumente a sua produtividade e eficiência.