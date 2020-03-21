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Desempenho elétrico perfeito
O CANbus LED FOG da Philips é o complemento ideal para lâmpadas para faróis com base em LED FOG ou H11. Com uma instalação fácil, assegura uma adaptação elétrica perfeita ao seu automóvel, eliminando possíveis problemas relacionados com avisos de avarias no painel de instrumentos.
Para LED-HL [~H11] e LED-FOG
Embalagem: 2
Sistema automóvel avançado
Alguns modelos de automóveis enfrentam desafios específicos para atualizações LED. Os adaptadores CANbus exclusivos da Philips asseguram um bom funcionamento em caso de qualquer problema elétrico. Resolvem possíveis problemas relacionados com mensagens de erro no painel de instrumentos.
Graças ao design avançado, o adaptador CANbus é facilmente instalado garantindo um bom desempenho desde o primeiro dia.
O design para a indústria automóvel do adaptador CANbus tem em consideração as condições exigentes da utilização diária no compartimento do motor.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.