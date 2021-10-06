Desempenho elétrico perfeito

O CANbus LED HB3/HB4 da Philips é o complemento ideal para lâmpadas para faróis com base em LED HB3/HB4 e HIR2. Com uma instalação fácil, assegura uma adaptação elétrica perfeita ao seu automóvel, eliminando possíveis problemas relacionados com avisos de avarias no painel de instrumentos.