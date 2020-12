EasyLink: controlo fácil do televisor e do dispositivo ligado via HDMI CEC

O EasyLink utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para partilhar funcionalidades entre o televisor e os dispositivos a ele ligados. Com EasyLink, basta apenas um telecomando para operar as principais funcionalidades do televisor e dos dispositivos ligados. O EasyLink utiliza o cabo HDMI padrão para transferir comandos do sistema, funcionando com todos os equipamentos electrónicos equipados com HDMI CEC.