Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
203V5LSB26/10
Óptimas imagens LED com cores vivas
Desfrute de imagens LED vivas neste ecrã Philips. O design compacto e o suporte VESA permitem a flexibilidade do seu local de trabalho. É uma ótima escolha!
Linha V
20 (19,5"/49,5 cm diag.)
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.
4.5
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
PaoloIdeo
15/05/2014
Italia
Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.
Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 203V5LSB26 Monitor LCD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 203V5LSB26 Monitor LCD
E J Jong
11/01/2021
Nederland
De heer E Jong
Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V
Pontos positivos
breed beeld, goede scherpte
Pontos negativos
geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 203V5LSB26 LCD-monitor
Data de utilização 2020-01-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 203V5LSB26 LCD-monitor
Data de utilização 2020-01-11
Fontinha
29/07/2019
Portugal
Excelente
Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 203V5LSB26 Monitor LCD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 203V5LSB26 Monitor LCD