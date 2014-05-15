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Descontinuado

Monitor LCD

203V5LSB26/10

4.5

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Óptimas imagens LED com cores vivas

Desfrute de imagens LED vivas neste ecrã Philips. O design compacto e o suporte VESA permitem a flexibilidade do seu local de trabalho. É uma ótima escolha!

Ver todos os benefícios

Óptimas imagens LED com cores vivas

  • Linha V

  • 20 (19,5"/49,5 cm diag.)

Tecnologia LED para cores vivas

Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

Montagem VESA proporciona flexibilidade

Ecrã ecológico sem mercúrio

Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

15/05/2014

Italia

Italia

Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.

Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.

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Esta avaliação foi feita para 203V5LSB26 Monitor LCD

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11/01/2021

Nederland

Nederland

De heer E Jong

Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V

Pontos positivos

breed beeld, goede scherpte

Pontos negativos

geen

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Esta avaliação foi feita para 203V5LSB26 LCD-monitor

Data de utilização 2020-01-11

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Data de utilização 2020-01-11

29/07/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.

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