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Descontinuado

Monitor LCD

220V8/00

4.5

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Imagens vívidas e nítidas que desafiam todos os limites

O monitor Philips de visualização ampla da linha V oferece uma visualização que desafia todos os limites e uma ótima relação qualidade/preço com funcionalidades essenciais. As funcionalidades como a tecnologia antirreflexo, o modo LowBlue e a tecnologia sem cintilação diminuem o cansaço ocular.

Ver todos os benefícios

Imagens vívidas e nítidas que desafiam todos os limites

  • Linha V

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação

Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.

Modo LowBlue para uma produtividade suave para os olhos

Os estudos realizados demonstraram que, da mesma forma que os raios ultravioleta podem causar danos oculares, os raios de luz azul com comprimento de onda curta dos ecrãs LED podem causar danos oculares e afetar a visão com o passar do tempo. Desenvolvido a pensar no bem-estar, a definição do modo LowBlue da Philips utiliza uma tecnologia de software inteligente para reduzir a luz azul de onda curta prejudicial.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

13/07/2022

Italia

Italia

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 221V8 Monitor LCD

Data de utilização 2022-06-13

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2022-06-13

31/08/2020

Nederland

Nederland

Mooi heldere beeldweergave.

We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 220V8 LCD-monitor

Data de utilização 2019-07-31

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 220V8 LCD-monitor

Data de utilização 2019-07-31

21/08/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecto en relación calidad/precio

Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.

Esta avaliação foi feita para 221V8 Monitor LCD

Data de utilização 2026-08-01

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Data de utilização 2026-08-01

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Avisos legais

  1. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  2. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.