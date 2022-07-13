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Descontinuado
Imagens vívidas e nítidas que desafiam todos os limites
O monitor Philips de visualização ampla da linha V oferece uma visualização que desafia todos os limites e uma ótima relação qualidade/preço com funcionalidades essenciais. As funcionalidades como a tecnologia antirreflexo, o modo LowBlue e a tecnologia sem cintilação diminuem o cansaço ocular.
Linha V
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.
Os estudos realizados demonstraram que, da mesma forma que os raios ultravioleta podem causar danos oculares, os raios de luz azul com comprimento de onda curta dos ecrãs LED podem causar danos oculares e afetar a visão com o passar do tempo. Desenvolvido a pensar no bem-estar, a definição do modo LowBlue da Philips utiliza uma tecnologia de software inteligente para reduzir a luz azul de onda curta prejudicial.
4.5
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 221V8 Monitor LCD
Data de utilização 2022-06-13
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 221V8 Monitor LCD
Data de utilização 2022-06-13
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 220V8 LCD-monitor
Data de utilização 2019-07-31
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 220V8 LCD-monitor
Data de utilização 2019-07-31
Oxidaox1960
21/08/2026
España
Comprador verificado
Perfecto en relación calidad/precio
Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.
Esta avaliação foi feita para 221V8 Monitor LCD
Data de utilização 2026-08-01
Esta avaliação foi feita para 221V8 Monitor LCD
Data de utilização 2026-08-01
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.