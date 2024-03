O EPEAT Silver assegura um menor impacto no ambiente

Os monitores Philips com certificação EPEAT de nível Silver garantem a protecção da saúde humana e do ambiente, assegurando, em simultâneo, baixas emissões de gases estufa que alteram o nosso clima. O programa EPEAT ajuda os compradores a avaliar, comparar e seleccionar os monitores com base em 51 critérios ambientais suportados pela EPA americana. O EPEAT do nível Silver é válido apenas nos locais onde a Philips registar o produto. Visite www.epeat.net para o estado do registo no seu país.