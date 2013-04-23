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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD IPS, retroiluminação LED

229C4QHSB/00

5
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto
Maravilhosamente belo
O novo monitor Blade 2 da Philips com um design elegante e ultra fino e um ecrã IPS de visualização ampla está preparado para um desempenho brilhante
Ver todos os benefícios

Ecrã IPS ultra fino de alto desempenho

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  • Blade 2

  • 54,6 cm (21,5")

  • Ecrã Full HD

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

SmartImage: experiência de visualização optimizada para o utilizador

SmartImage: experiência de visualização optimizada para o utilizador

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação optimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe seleccionar vários modos como Escritório, Imagem, Entretenimento, Economia, etc., para adaptar à aplicação actual. Com base na selecção, a tecnologia SmartImage optimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Design elegante e ultra fino para um aspecto moderno

A nova gama de monitores Philips utiliza LEDs ultra finos de última geração, que proporcionam designs muito mais finos do que a geração anterior. O design fino confere aos monitores uma componente estética atractiva e permite economizar espaço na secretária!

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

23/04/2013

France

France

la simplicité d'utilisation est relative

Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.

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Esta avaliação foi feita para Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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14/06/2014

België

België

Philips IPS Led

nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee

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Esta avaliação foi feita para Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

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06/09/2013

Nederland

Nederland

Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos

Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.

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Esta avaliação foi feita para Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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