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Descontinuado
229C4QSB/00
Blade 2
54,6 cm (21,5")
Ecrã Full HD
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação optimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe seleccionar vários modos como Escritório, Imagem, Entretenimento, Economia, etc., para adaptar à aplicação actual. Com base na selecção, a tecnologia SmartImage optimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
A nova gama de monitores Philips utiliza LEDs ultra finos de última geração, que proporcionam designs muito mais finos do que a geração anterior. O design fino confere aos monitores uma componente estética atractiva e permite economizar espaço na secretária!
Críticas