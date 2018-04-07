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Descontinuado

Monitor LCD

237E7QDSB/00

3.8

| (4) Críticas

Cores vivas, detalhes nítidos

Este brilhante ecrã de ângulo amplo oferece cores vivas e detalhes nítidos num design inspirado na elegância para uma aparência leve e fresca em qualquer casa ou escritório.

Ver todos os benefícios

num design elegante

Cores vivas, detalhes nítidos

  • Linha E

  • 23" (58,4 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

O ecrã AH-IPS apresenta imagens extraordinárias com ângulos de visualização amplos

O ecrã AH-IPS apresenta imagens extraordinárias com ângulos de visualização amplos

Os ecrãs AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, permitindo ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs AH-IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação

Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação

Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

4

Críticas

3
2

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Esta avaliação foi feita para 237E7QDSB LCD monitor

Esta avaliação foi feita para 237E7QDSB LCD monitor

27/02/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 227E7QDSB Monitor LCD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 227E7QDSB Monitor LCD

28/11/2016

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

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Esta avaliação foi feita para 237E7QDSB LCD-Monitor

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Avisos legais

  1. Este ecrã Philips possui certificação MHL. Contudo, se o seu dispositivo MHL não estabelecer ligação ou não funcionar corretamente, consulte as perguntas frequentes sobre o dispositivo MHL ou contacte diretamente o fornecedor para obter orientações. A política do fabricante do dispositivo pode exigir que adquira um cabo ou adaptador MHL específico da marca para garantir o funcionamento

  2. Requer um dispositivo móvel opcional com certificação MHL e um cabo MHL (não incluídos). Contacte o fornecedor do dispositivo MHL para garantir a compatibilidade.

  3. A poupança de energia no modo de espera/desligado de produtos relacionados com a energia não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL

  4. A lista completa de produtos compatíveis com MHL pode ser consultada em www.mhlconsortiun.org

  5. O logótipo de texto/marca comercial "AH-IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  6. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse