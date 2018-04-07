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Descontinuado
237E7QDSB/00
Cores vivas, detalhes nítidos
Este brilhante ecrã de ângulo amplo oferece cores vivas e detalhes nítidos num design inspirado na elegância para uma aparência leve e fresca em qualquer casa ou escritório.
Linha E
23" (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Os ecrãs AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, permitindo ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs AH-IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
Devido à forma como o brilho é controlado nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns utilizadores experienciam cintilação nos seus ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a cintilação para uma visualização mais confortável.
3.8
de 5
4
Críticas
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Esta avaliação foi feita para 237E7QDSB LCD monitor
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Rody
27/02/2017
Italia
Comprador verificado
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 227E7QDSB Monitor LCD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 227E7QDSB Monitor LCD
Peter57
28/11/2016
Suisse
Comprador verificado
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 237E7QDSB LCD-Monitor
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Este ecrã Philips possui certificação MHL. Contudo, se o seu dispositivo MHL não estabelecer ligação ou não funcionar corretamente, consulte as perguntas frequentes sobre o dispositivo MHL ou contacte diretamente o fornecedor para obter orientações. A política do fabricante do dispositivo pode exigir que adquira um cabo ou adaptador MHL específico da marca para garantir o funcionamento
Requer um dispositivo móvel opcional com certificação MHL e um cabo MHL (não incluídos). Contacte o fornecedor do dispositivo MHL para garantir a compatibilidade.
A poupança de energia no modo de espera/desligado de produtos relacionados com a energia não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL
A lista completa de produtos compatíveis com MHL pode ser consultada em www.mhlconsortiun.org
O logótipo de texto/marca comercial "AH-IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse