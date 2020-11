Ajuste simples do desempenho de apresentação com SmartControl Lite

SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.