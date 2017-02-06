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Descontinuado

Monitor LCD com SmartControl Lite

240V5QDAB/01

4.2

| (6) Críticas | 80% recomendam este produto

Óptimas imagens LED com cores vivas

Desfrute de imagens vibrantes neste ecrã da Philips. Equipado com HDMI e altifalantes estéreo, este ecrã é uma óptima escolha!

Ver todos os benefícios

com altifalantes estéreo

Óptimas imagens LED com cores vivas

  • Linha V

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.

Montagem VESA proporciona flexibilidade

Ecrã ecológico sem mercúrio

Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

6

Críticas

80%

recomendam este produto

3
1

06/02/2017

España

España

Buen producto.

Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.

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Esta avaliação foi feita para 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite

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09/12/2018

Deutschland

Deutschland

240V5QDAB

Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.

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28/10/2016

Sverige

Sverige

Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.

Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.

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Esta avaliação foi feita para 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Os cabos HDMI variam dependendo da região e dos modelos.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse