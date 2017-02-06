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Descontinuado
240V5QDAB/01
Óptimas imagens LED com cores vivas
Desfrute de imagens vibrantes neste ecrã da Philips. Equipado com HDMI e altifalantes estéreo, este ecrã é uma óptima escolha!
Linha V
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.
Os monitores Philips com retroiluminação LED não contêm mercúrio, uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta os seres humanos e os animais. Isto reduz o impacto ambiental do ecrã ecológico ao longo de toda a sua vida útil - desde o fabrico até à eliminação.
4.2
de 5
6
Críticas
80%
recomendam este produto
Personal
06/02/2017
España
Buen producto.
Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.
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Esta avaliação foi feita para 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
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MAKE
09/12/2018
Deutschland
240V5QDAB
Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.
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Esta avaliação foi feita para 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
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BertOlof1962
28/10/2016
Sverige
Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.
Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.
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O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Os cabos HDMI variam dependendo da região e dos modelos.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse