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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD AMVA, retroiluminação LED

249C4QSB/00

Maravilhosamente belo
O novo monitor Blade 2 da Philips com um design elegante e ultra fino e um ecrã AMVA de visualização ampla está preparado para um desempenho brilhante
Ver todos os benefícios

Ecrã AMVA ultra fino de alto desempenho

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  • Blade 2

  • 24" (61 cm)

  • Ecrã Full HD

LED AMVA para imagens vívidas de contraste extremamente elevado e vista panorâmica

LED AMVA para imagens vívidas de contraste extremamente elevado e vista panorâmica

O ecrã LED AMVA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, este é particularmente apropriado para visualizar fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão optimizada de pixéis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo com 178/178 graus, apresentando imagens nítidas mesmo no modo de pivot de 90 graus

SmartImage: experiência de visualização optimizada para o utilizador

SmartImage: experiência de visualização optimizada para o utilizador

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação optimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe seleccionar vários modos como Escritório, Imagem, Entretenimento, Economia, etc., para adaptar à aplicação actual. Com base na selecção, a tecnologia SmartImage optimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Design elegante e ultra fino para um aspecto moderno

A nova gama de monitores Philips utiliza LEDs ultra finos de última geração, que proporcionam designs muito mais finos do que a geração anterior. O design fino confere aos monitores uma componente estética atractiva e permite economizar espaço na secretária!

Especificações técnicas

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Críticas

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