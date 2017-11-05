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Descontinuado
24PFT4022/12
Televisor LED Full HD ultra fino
Criada para a diversão, a TV Philips 4000 transporta a qualidade de imagem para o pequeno ecrã. É suficientemente compacta para deslocar entre divisões de forma rápida e sem confusões, e o seu design minimalista faz com que seja um complemento bem-vindo onde quer que a coloque.
60 cm (24")
Televisor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Elegante, compacto e leve. O seu televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos na cozinha, mantém-no a par das notícias enquanto trabalha na garagem e apresenta-lhe as últimas pontuações desportivas enquanto prepara um churrasco. Um televisor tão portátil como este gosta de estar no meio da diversão!
Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
3.8
de 5
66
Críticas
Emanuel
05/11/2017
Portugal
Ecra FHD, qualidade e design
Ao preço recomendado é difícil encontrar melhor opção para uma TV desta dimensão, Full HD, de marca reconhecida e com este design. O único senão para mim é o suporte que leva a que a tv tenha de ficar ligeiramente inclinada para trás, mas nada de especial. Recomendo que se conjuge a tv com umas colunas 2.1.
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 24PFT4022 Televisor LED Full HD ultra fino
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Tonil
10/02/2018
España
Lo que necesitaba con 5 estrellas
Buen televisor. Al principio el sonido era bastante bajo, pero entrando en audio y cambiando el modo, ahora se escucha bien. He de decir que solo lo utilizo por HDMI y no e echo uso del sintonizador.
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yako
16/01/2018
España
Excelente televisor
Muy bueno el televisor, la imagen es excelente y el sonido aceptable, nada que decir en contra del mismo. Muy satisfecho de la compra.
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.