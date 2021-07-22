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Descontinuado
273V7QDSB/01
Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra
Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.
Linha V
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.
4.3
de 5
53
Críticas
90%
recomendam este produto
ajfernandes
22/07/2021
Portugal
Comprador verificado
Muito bom
funciona muito bem. está ligado a um portátil e funciona como 2º ecrã.
Pontos negativos
os botões para diminuir / aumentar intensidade de luz poderiam ser mais práticos. mas outras marcas têm a mesma falta
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2021-01-22
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2021-01-22
18/12/2020
Portugal
Comprador verificado
Excelente relação qualidade preço
Pena não possuir colunas embutidas. de resto cumpre com o pedido.
Pontos positivos
area ecran
Pontos negativos
pouca resposta e faltam colunas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2019-11-18
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2019-11-18
fcrsilva
20/11/2020
Portugal
Versatilidade e boa imagem
Tem 3 portas de entrada, VGA, DVI e HDMI, e permite audio out do HDMI. Elegante e com boa imagem.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2020-10-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2020-10-20
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse