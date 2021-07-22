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Descontinuado

Monitor LCD Full HD

273V7QDSB/01

4.3

| (53) Críticas | 90% recomendam este produto

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.

Ver todos os benefícios

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

  • Linha V

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

53

Críticas

90%

recomendam este produto

3

22/07/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom

funciona muito bem. está ligado a um portátil e funciona como 2º ecrã.

Pontos negativos

os botões para diminuir / aumentar intensidade de luz poderiam ser mais práticos. mas outras marcas têm a mesma falta

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2021-01-22

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2021-01-22

18/12/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente relação qualidade preço

Pena não possuir colunas embutidas. de resto cumpre com o pedido.

Pontos positivos

area ecran

Pontos negativos

pouca resposta e faltam colunas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2019-11-18

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2019-11-18

20/11/2020

Portugal

Portugal

Versatilidade e boa imagem

Tem 3 portas de entrada, VGA, DVI e HDMI, e permite audio out do HDMI. Elegante e com boa imagem.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2020-10-20

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2020-10-20

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  2. A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.

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