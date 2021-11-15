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Descontinuado
32PHS5525/12
Portátil. Acessível.
Procura um televisor com um bom desempenho, mas que não seja demasiado extravagante? Este televisor LED compacto e económico tem tudo do que precisa e nada mais. O Pixel Plus HD proporciona uma imagem nítida, o som é cristalino e é fácil de mover de uma divisão para outra.
80 cm (32")
Televisor LED
Pixel Plus HD
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.3
de 5
9
Críticas
Munduw
15/11/2021
Nederland
Prima tv.
Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.
Pontos positivos
helderheid en geluid.
Pontos negativos
geen
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Esta avaliação foi feita para LED 32PHS5525 LED-TV
Data de utilização 2021-10-15
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Data de utilização 2021-10-15
Berghof
26/05/2021
Nederland
Perfect voor de slaapkamer.
Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.
Pontos positivos
Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.
Pontos negativos
Geen
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Data de utilização 2021-04-26
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Data de utilização 2021-04-26
Pafee
12/03/2021
Nederland
Comprador verificado
Simpel en mooi
Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen
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Data de utilização 2020-11-12
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Data de utilização 2020-11-12
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.