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Descontinuado

LEDTelevisor LED

32PHS5525/12

3.3

| (9) Críticas

Portátil. Acessível.

Procura um televisor com um bom desempenho, mas que não seja demasiado extravagante? Este televisor LED compacto e económico tem tudo do que precisa e nada mais. O Pixel Plus HD proporciona uma imagem nítida, o som é cristalino e é fácil de mover de uma divisão para outra.

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TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Televisor LED

Portátil. Acessível.

  • 80 cm (32")

  • Televisor LED

  • Pixel Plus HD

Moldura minimalista em prateado brilhante. Pés estreitos.

Duas portas HDMI. Ligação fácil com DVD.

Diálogos nítidos. Efeitos realistas.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

9

Críticas

15/11/2021

Nederland

Nederland

Prima tv.

Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.

Pontos positivos

helderheid en geluid.

Pontos negativos

geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 32PHS5525 LED-TV

Data de utilização 2021-10-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 32PHS5525 LED-TV

Data de utilização 2021-10-15

26/05/2021

Nederland

Nederland

Perfect voor de slaapkamer.

Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.

Pontos positivos

Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.

Pontos negativos

Geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 32PHS5525 LED-TV

Data de utilização 2021-04-26

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Data de utilização 2021-04-26

12/03/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Simpel en mooi

Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 32PHS5525 LED-TV

Data de utilização 2020-11-12

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Data de utilização 2020-11-12

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.