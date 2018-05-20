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Descontinuado
349X7FJEW/00
Design avançado, visão panorâmica
Este ecrã UltraWide de 34" da Philips vai impressioná-lo com imagens CrystalClear de 3440x1440 e cores brilhantes. O fascinante ecrã UltraWide com altura ajustável oferece-lhe uma visão panorâmica do mundo.
Linha X
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de actualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.
Desfrute de imagens coloridas cristalinas e áudio nítido com uma ligação simples de um só cabo. Um dispositivo compatível com HDMI possui todo o hardware necessário para integrar uma entrada HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Um cabo HDMI permite que sinais digitais perfeitos de áudio e vídeo (até resolução de 4K/UHD a 60 Hz) de alta qualidade sejam todos transmitidos através de um único cabo de um PC ou de inúmeras fontes AV (incluindo set-top boxes, leitores de DVD, receptores de AV e câmaras de vídeo).
Um par de altifalantes estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
4.1
de 5
8
Críticas
Canstar
20/05/2018
United Kingdom
Awesome monitor - has really increased productivity
Moving from a traditional 24" screen to a high end Philips wide screen monitor like this has made me so much more productive. At first, you're really not sure about the huge screen sitting in front of you. It seems too big. But that only lasts a couple of days. Once you start to have multiple windows open at the same time, you truly become a mega-tasker. Now I can be editing images, while checking my email, with a chat box open in the corner and still have space to be running Netflix in a window. Sad to say, but this monitor has actually made me a happier person!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
clovis1980
15/07/2017
Italia
Eccellente rapporto qualità prezzo
Ero alla ricerca di un monitor ultrawide per scopi professionali, nel campo foto-video, preferibilmente con casse integrate. Essendo dal lontano 1994 un acquirente e soddisfatto utilizzatore di monitor Philips, ho deciso di orientarmi su questo prodotto, e devo dire di essere notevolmente soddisfatto. Partiamo dal design, secondo me attualmente il migliore tra i monitor in commercio: colore bianco, stand in metallo cromato, ed un piacevole led con la scritta Philips, comunque disattivabile. Per quanto riguarda l'ergonomia, il monitor e' regolabile in inclinazione e, cosa per me importantissima, in altezza, con un'escursione di ben 15 cm. Inoltre è facile ed immediato padroneggiare il joystick posto sul retro, per navigare nel menu delle impostazioni. Le casse, sebbene di soli 5Wx2, offrono un suono pulito e senza distorsioni. La stabilità del monitor è eccellente, non vedo vibrazioni neanche quando mi capita di digitare velocemente sulla tastiera (e tendo ad essere a volte un po' brusco). Veniamo adesso alle performance dello schermo, in merito alle quali complessivamente sono veramente soddisfatto: ottima copertura sRGB, angolo di visuale eccellente e, stando in posizione corretta, illuminazione uniforme. Solo stando in piedi e guardando il monitor dall'alto (quindi stando in una posizione decisamente innaturale) si nota un po' di bleeding ai bordi e delle "striature" di ombra sul lato sinistro, motivo per le quali do 4 stelle invece di 5 alla voce performance, ma solo perché sono pignolo. Non ho ancora collaudato questo monitor sotto l'aspetto gaming, e non penso di farlo a breve non essendo un giocatore ma usando il PC per lavoro. Ho invece provato a vedere un film in Blu-Ray, e sono stato molto ma molto soddisfatto. Utilissima inoltre, per chi lavora molto al PC con programmi che non richiedono una perfetta corrispondenza dei colori, la modalità LowBlue, molto riposante per gli occhi. Infine, lode a Philips per l'eccellente dotazione di cavi: USB, jack per l'audio, DisplayPort e HDMI. Avrei solo preferito che l'alimentatore fosse collegato tramite presa IEC per un più facile collegamento al gruppo di continuità, ma ho risolto senza problemi tramite una multipresa IEC che ho a casa. Conclusioni: acquisto consigliatissimo, che vale ogni euro speso, a tutti i professionisti che vogliono entrare nel mondo dei monitor ultrawide ad alte prestazioni senza rinunciare al design.
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Esta avaliação foi feita para Brilliance 349X7FJEW Display LCD UltraWide curvo
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Leifen
09/06/2020
Norge
Overdrevent god
Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.
Pontos positivos
ALT
Pontos negativos
USB strøm kunne vært via vanlige AC adapteren.
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Esta avaliação foi feita para Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Data de utilização 2019-05-09
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Data de utilização 2019-05-09
Raio do arco da curvatura do ecrã em mm
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931